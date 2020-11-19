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    Ivana Sert ve Yurdal Sert arasında nafaka anlaşmazlığı

    Ünlü moda ikonu Ivana Sert, yermediğini söylediği nafakasının arttırılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 13:36
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 13:42
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    Ivana Sert ve Yurdal Sert arasında nafaka anlaşmazlığı

    Ünlü oyuncu Ivana Sert, 9 yıl önce oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı.

    NAFAKA YETMİYOR

    Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen modacı, geçtiğimiz günlerde “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı.

    "KONUŞMADAN DAVA AÇTI"

    Yurdal Sert, “Bir baba olarak oğlumun iyiliğini ben de çok istiyorum. Ama işlerim bu aralar kötü. İvana’yı aradım; ‘Gel oturup konuşalım, ortak bütçe yapalım. Mahkemeye gitmene hiç gerek yok’ dedim. Ne var ki, bana dönüş yapmadı. Dava açınca şaşırdım” dedi.

     

    Ivana Sert ve Yurdal Sert arasında nafaka anlaşmazlığı #1

    Ivana Sert ve Yurdal Sert arasında nafaka anlaşmazlığı #2

    Ivana Sert ve Yurdal Sert arasında nafaka anlaşmazlığı #3

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