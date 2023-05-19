Ivana Sert'in form sırrı Güzelliği ve fiziğiyle gündemden düşmeyen Ivana Sert güzellik sırlarını tek tek açıkladı.

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Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Armağan Çağlayan'ın YouTube programının konuğu oldu. Hayatı ve yaşam tarzı hakkında açıklamalar yapan Ivana Sert, güzellik sırrını da açıkladı.

Estetik yaptırmaktan korktuğu ama zamanı gelince doğru ufak dokunuşlar yaptırabileceğini ifade eden Ivana Sert, sporun vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Ivana Sert, Çağlayan'ın 'Çok vaktiniz kendinize bakmakla geçiyor mu?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Yemekte çok dikkatli değilim"