Ivana Sert'in form sırrı
ensonhaber.com

Ünlü stilist ve tasarımcısı Ivana Sert, Armağan Çağlayan'ın YouTube programının konuğu oldu. Hayatı ve yaşam tarzı hakkında açıklamalar yapan Ivana Sert, güzellik sırrını da açıkladı.

yaptırmaktan korktuğu ama zamanı gelince doğru ufak dokunuşlar yaptırabileceğini ifade eden Ivana Sert, sporun vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Ivana Sert, Çağlayan'ın 'Çok vaktiniz kendinize bakmakla geçiyor mu?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Ivana Sert'in form sırrı

"Yemekte çok dikkatli değilim"

''Hayır aslında değil. Yemekte çok dikkatli değilim. Ancak un, şeker sevmiyorum. Tatlı sevmiyorum. Asitli içecekler içmiyorum. Su içiyorum. Doğru beslenmek ve spor yapmayı dengelediğiniz zaman zaten yeterli oluyor.''