Ivana Sert'in uçakta panik anları

Sevgilisi Sezer Dermenci ile tatile çıkan Ivana Sert, Maldviler'e giderken korku dolu dakikalar yaşadı.

Ünlü modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci’den evlilik teklifi almıştı.

Nikah hazırlığı yapan çift, geçtiğimiz hafta evlenmeden önce son bir tatile çıktı. Maldivler'e deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya giden ünlü çiftin yolculuğu, biraz maceralı ve adrenalin dolu geçti.

IVANA KORKTU

Aktarma uçağında seyir halindeyken şiddetli rüzgar çıktı, yağmur başladı. Uçak sallanınca 42 yaşındaki Ivana, korkup telaşlandı. Ünlü ismi, sevgilisi sakinleştirmeye çalıştı.

MALDİVLER'E KAVUŞTU

Uçuş sırasında sarsıldığı için midesi bulanan Ivana Sert, Maldivler'e ayak basınca sevinçten adeta uçtu. Tatilinden keyifli anları takipçileriyle de paylaşan ünlü modacı, son olarak müstakbel eşiyle kumların üzerinde romantik bir yemek yedi

Nikah için hazırlık yapan Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Sert, nefes almakta zorluk çekince hastaneye gitmiş ve test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.