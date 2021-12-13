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    Ivana Sert'in uçakta panik anları

    Sevgilisi Sezer Dermenci ile tatile çıkan Ivana Sert, Maldviler'e giderken korku dolu dakikalar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:50
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    Ivana Sert'in uçakta panik anları

    Ünlü modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci’den evlilik teklifi almıştı.

    Nikah hazırlığı yapan çift, geçtiğimiz hafta evlenmeden önce son bir tatile çıktı. Maldivler'e deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya giden ünlü çiftin yolculuğu, biraz maceralı ve adrenalin dolu geçti.

    IVANA KORKTU

    Aktarma uçağında seyir halindeyken şiddetli rüzgar çıktı, yağmur başladı. Uçak sallanınca 42 yaşındaki Ivana, korkup telaşlandı. Ünlü ismi, sevgilisi sakinleştirmeye çalıştı.

    MALDİVLER'E KAVUŞTU

    Uçuş sırasında sarsıldığı için midesi bulanan Ivana Sert, Maldivler'e ayak basınca sevinçten adeta uçtu. Tatilinden keyifli anları takipçileriyle de paylaşan ünlü modacı, son olarak müstakbel eşiyle kumların üzerinde romantik bir yemek yedi

    Nikah için hazırlık yapan Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Sert, nefes almakta zorluk çekince hastaneye gitmiş ve test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.

    Ivana Sert in uçakta panik anları #1

    Ivana Sert in uçakta panik anları #2

    Ivana Sert in uçakta panik anları #3

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