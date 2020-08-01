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    Ivanka Trump'tan siyaz beyaz paylaşım

    Türkiye'de sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak farkındalık yaratmaya çalışan kadınlara, Ivanka Trump'tan da destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 09:22
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    Ivanka Trump'tan siyaz beyaz paylaşım

    Türkiye'de Instagram kullanan kadın kullanıcılar, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı tepki olarak sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşmaya başladı.

    Birlik mesajı vermek için başlayan bu akım kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

    IVANKA TRUMP DA KATILDI

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da sosyal medyada başlatılan 'Challenge accepted' akımına katıldı.

    "HEPİMİZ ANNEYİZ"

    Instagram hesabından hamile olduğu zamana ait bir siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Trump, "Birbirimizi sevmeyi, desteklemeyi ve güçlendirmeyi seçelim. Hepimiz anneyiz, hepimiz bu dünyaya eşsiz ve güzel bir şey getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Ivanka Trump'tan siyaz beyaz paylaşım #1

    Ivanka Trump'tan siyaz beyaz paylaşım #2

    Ivanka Trump'tan siyaz beyaz paylaşım #3

    Ivanka Trump'tan siyaz beyaz paylaşım #4

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