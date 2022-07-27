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    İzel - Çelik - Ercan, 31 yıl sonra toplandı

    90’ların sevilen müzik gruplarından İzel, Çelik, Ercan yıllar sonra bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 08:33
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:25
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    İzel - Çelik - Ercan, 31 yıl sonra toplandı

    90’ların sevilen müzik gruplarından İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra aynı sahnede olacak.

    "Bu haksızlık"

    İzel, dünkü provada bir daha ayrılmamak üzere Çelik ve Ercan’ı, elbisesinin kurdeleleri ile kendine bağladı.

    Heyecan var

    Ercan Saatçi, “Hem kendimize hem de sevenlerimize haksızlık ettiğimizi düşündük.” dedi.

    Çelik çok heyecanlı olduğunu söyledi. İzel de “Büyük sürprizlerimiz olacak.” diye konuştu.

    1991'de yayınladıkları albümle popülerliği bir anda yakalayan grup, bir yıl içinde dağılmıştı.

    İzel - Çelik - Ercan, 31 yıl sonra toplandı #1

    İzel - Çelik - Ercan, 31 yıl sonra toplandı #2


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