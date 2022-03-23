İzel: Çelik'e küsüm

Sanatçı İzel, yıllar önce dağılan İzel-Çelik-Ercan grubunun kendisi yüzünden dağılmadığını ama kendisi yüzünden birleşemediğini söyledi.

90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan grubunun üyelerinden İzel Çeliköz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu.

İzel, konuk olduğu yayında Çelik Erişçi'ye olan kırgınlığının nedenini anlattı.

"YAYINDAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Ünlü şarkıcı; yıllar önce Ercan ve Çelik'le "Beyaz Show"a katıldıklarını ifade ederek; "Yayından bir gün önce buluştuk. Ercan'ın evinde bir toplantı yapmak istedim. Bu programın 'İzel Çelik Ercan birleşecek. Tekrar albüm yapacak' algısını oluşturmamasını sadece İzel-Çelik Ercan'ı sevenlere 20 yıl sonra bir jest yapmak olmasını özellikle rica ettim. Yeni bir albüm belki o büyüyü bozar. Benim böyle bir düşüncem var. Ben sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayında Çelik bir anda 'Albüm yapsak hiç düşünmeden imzamı atarım' dedi. Ben de 'Yapmam' diyemiyorum, 'Dün konuştuk' diyemiyorum.

"İZEL'DEN CACIK OLMAZ"

Çelik o zaman bana bozulmuş. Sonrasında beni aramış. Duymamışım, aradığını da görmemişim. Bir gün Müge ve Gülşen'in yayınına konuk oldu. Bir baktım Çelik bana saydırıyor da saydırıyor. 'Cacık olmaz' diyor, bilmemle diyor.

"KONUŞMUYORUM"

Bunlarda sıkıntı yok. Programda iş disiplinimi hedef alan 'Söz verir gelmez' gibi şeyler söylemesine çok bozuldum. Mevzu benim ekmeğimle oynama kısmına gelince darıldık. Sonra hatasını anladı bana şarkı verdi. Sonra bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü... Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum. Şimdi karşıma çıksa boynuna sarılırım belki ama çok kalbimi kırdı." ifadelerini kullanarak eski dostuna neden darıldığını anlattı.