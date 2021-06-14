İzel: Ekonomik sıkıntılar yaşadım

‘Genç sevgili severim’ açıklamasıyla çok konuşulan İzel, yaşadığı sıkıntılı günleri ve maddi krizi tüm samimiyetiyle paylaştı.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ünlü şarkıcı İzel, bir magazin programına konuk oldu. Özel açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi.

İşte İzel'in açıklamalarından ara başlıklar...

"ARTIK ÇIKIYORUM SOKAĞA"

"6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım. Bir operasyon geçirdim, çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı! Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'hadi' dedim. 'Artık çıkıyorum sokağa' bir anda başımıza korona geldi.

"ANNEM DE HASTA OLDU"

Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş 'İzel kanser mi oldu' diye... Annem de rahatsız, bu soru onu iyice kötüleştirdi. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. 'İzel sen kansersin bize yalan söylüyorsun' demeye başladı.

"MÜZİKSİZ VE AŞKSIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim! Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil.

"BENDEN KÜÇÜK OLUR"

‘Genç sevgili’ sözlerim çok tepki çekti. Çok güzel bir röportaj yaptık röportaj sonunda muhabir arkadaşım dedi ki ‘Bundan sonra nasıl erkeklerle görüşeceksin?’ Ben de ‘muhtemelen benden biraz küçük olur, 5-6 yaş mantık çerçevesinde, benim limitim 10’ dedim. Sonra çok tepki geldi.

"AĞIR LAF ETTİ"

O zaman biraz üzülmüştüm çünkü çok ağır tepkiler geldi. Önce ‘sen kendine bak, anneanneme dönmüşsün’ falan dediler. Yani orada hakaret ettiğini zannediyor. Ama insanın anneannesi çok tatlıdır, kendi anneannene neden hakaret ediyorsun. Birisi çok ağır laf etmişti onu mahkemeye verdim. ‘Pedofili’ demişti bana… Anlamını bilmiyor..

"EKONOMİK SORUNLAR YAŞADIM"

Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti.

Arabamı sattım. Ufak bir miktarda kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Mutluluğun formülü bence ahlak, vicdan, adalet ve aşk…"