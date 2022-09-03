Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde konser veren İzel, son 10 dakikada baygınlık geçirdi. Şarkıcının yüksek rakımlı oksijen nedeniyle bayıldığı öne sürüldü.

90'lı yılların popüler sanatçısı İzel, 31 yılın ardından bir araya geldiği İzel-Çelik-Ercan grubuyla konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Muğla Fethiye'deki Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan grup talihsiz bir olay yaşadı.

İzel sahnede bayıldı

Çoşkuyla akan konserin son 10 dakikasında fenalık geçiren İzel bir anda bayıldı.

53 yaşındaki şarkıcıyı sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi tuttu.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir seyirci tarafından kayda alındı.

Yüksek rakım neden oldu

Apar topar kulise alınan İzel'e doktor müdahale etti. İzel'in konserden önce yemek yemediği ve bu sebeple şeker ve tansiyon düşüklüğü yaşadığı belirtildi.

Bir diğer yandan da şarkıcının yüksek rakımdaki oksijenin etkisiyle bayıldığı aktarıldı.

İşte o anlar...

İzel, Muğla'daki konserinde baygınlık geçirdi VİDEO