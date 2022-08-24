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    İzleyicilerine kötü haber! Aziz dizisi neden yayından kaldırıldı?

    İkinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Aziz dizisi, final yapma kararı aldı. Peki Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 2. sezonu olmayacak mı? İşte detaylar...
    • 24.08.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:02
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    İzleyicilerine kötü haber! Aziz dizisi neden yayından kaldırıldı?

    Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı Aziz dizisi, geçtiğimiz haziran ayında sezon finali yapmıştı.

    Murat Yıldırım'ın Aziz karakterini canlandırdığı dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu.

    Ancak Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ı buluşturan Aziz dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi.

    Konusu 1930'lu yıllarda Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar'ın hayatını ele alan dizi, yayından kaldırıldı.

    Yayından kaldırıldı

    3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapan Aziz dizisi, ekran macerasını sonlandırdı.

    Aziz dizisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

    İzleyicilerine kötü haber! Aziz dizisi neden yayından kaldırıldı? #1

    İzleyicilerine kötü haber! Aziz dizisi neden yayından kaldırıldı? #2


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