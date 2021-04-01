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    Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti

    Türk Halk Müziği Sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, diziden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:43
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    Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti

    Ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da bir ayrılık yaşandı. Dizinin 'Demir'i yakışıklı oyuncu Fırat Altunmeşe, projeye veda etti.

    PANİK ATAK

    Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizideki rolü biten Altunmeşe'nin, koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber panik atak yaşamaya başladığı ve yapım şirketiyle anlaşarak bir süre çalışmaya ara vermek istediği öğrenildi.

    Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor a veda etti #1

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