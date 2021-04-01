- Haberler
- Magazin Haberleri
- Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
Türk Halk Müziği Sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, diziden ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 11:32
- Güncelleme : 01.04.2021 - 11:43
Ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da bir ayrılık yaşandı. Dizinin 'Demir'i yakışıklı oyuncu Fırat Altunmeşe, projeye veda etti.
PANİK ATAK
Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizideki rolü biten Altunmeşe'nin, koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber panik atak yaşamaya başladığı ve yapım şirketiyle anlaşarak bir süre çalışmaya ara vermek istediği öğrenildi.