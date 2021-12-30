Ali Murat Altunmeşe'nin 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından babası İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Mersin’de binanın 11’inci katının balkonundan düşen, İzzet Altunmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin vefatı, sevenlerini üzmüştü.

21 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanan Ali Murat Altunmeşe'nin ardından babası İzzet Altınmeşe, duygularını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Altınmeşe, dostlarına teşekkür etti:

"YALAN DÜNYADAN BİR GERÇEK DAHA YAŞADIK"

"Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor.

İzzet Altınmeşe, oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla ilgili konuştu ViDEO



"TEŞEKKÜR EDERİM"

Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun."







