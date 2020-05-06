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    İzzet Altınmeşe oğlunu paylaştı, gündeme oturdu

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oğlu Fırat ile benzerliğine dair bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 16:49
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    İzzet Altınmeşe oğlunu paylaştı, gündeme oturdu

    İzzet Altınmeşe, son paylaşımlarından birinde oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu.

    BİLMEYENLER VARDI

    Mucize Doktor'da oynayan Fırat Altınmeşe'nin türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler, bu paylaşımı görünce şaşırdı.

    "BEN DAHA YAKIŞIKLIYIM"

    Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair ise "Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu..." notunu düştü.

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