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    İzzet Yıldızhan, baldızını nasıl kurtardığını anlattı

    Bir düğünde sahne alan İzzet Yıldızhan, elindeki yara izlerinin sebebini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 14:19
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    İzzet Yıldızhan, baldızını nasıl kurtardığını anlattı

    Pandemi kısıtlamalarının hafiflemesiyle konserlerine hız veren şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Bursa'da gerçekleşen bir düğünde sahne aldı.

    58 yaşındaki sanatçı, elinde yara izlerinin sorulması üzerine yaşadığı talihsiz olayı paylaştı.

    "BALDIZIM DÜŞTÜ"

    Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatiline çıktığını söyleyen Yıldızhan, "Ailemle geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatildeydik. Bir gün de tekneyle açıldık. Teknenin halatını baldızım bağlamaya gittiği esnada büyük bir talihsizlik yaşandı.

    "ONU KURTARIRKEN YARALANDIM"

    Baldızım teknenin yön değiştirmesiyle halata takılıp düştü. İçime doğmuşçasına onun yanındaydım. Baldızımın düştüğünü görünce ellerimle onu tutmaya çalıştım. O esnada ellerim kayalıklara vurdu. Çok şükür ki verilmiş sadakamız varmış. Baldızım 1-2 kırıkla atlattı. Benim de elim iyileşti, bu toparlamış hali" dedi.

    İzzet Yıldızhan, baldızını nasıl kurtardığını anlattı #1İzzet Yıldızhan, baldızını nasıl kurtardığını anlattı #2

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