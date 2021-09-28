Euro
10.325
0.06%
Dolar
8.8243
0.08%
Altın
496.03
-0.03%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
376.237
-4.00%
EXEN Coin
19.40
-11.17%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İzzet Yıldızhan çocuklarına kavuştu

    Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası İzmir'e döndü.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzzet Yıldızhan çocuklarına kavuştu

    Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası soluğu evlatlarının yanında aldı.

    "YOLLAR YORUYOR"

    İzmir’de evlatlarına kavuşan ünlü şarkıcı, “Sahne değil beni yollar yordu doğrusu. Bunlar tatlı yorgunluklar ama evlatlarımla bir aradayım ya, ne dert kalıyor ne tasa” dedi.

    ÖDÜL VE CEZA YÖNTEMİ UYGULUYOR

    Uzun yıllardır İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu olmak üzere tam dokuz çocuğu var. Şarkıcı, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söylemiş ve çocuklara ödül ve ceza sistemi uyguladığını dile getirmişti.

    İzzet Yıldızhan çocuklarına kavuştu #1

    İzzet Yıldızhan çocuklarına kavuştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir