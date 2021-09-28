İzzet Yıldızhan çocuklarına kavuştu

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası İzmir'e döndü.

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası soluğu evlatlarının yanında aldı.

"YOLLAR YORUYOR"

İzmir’de evlatlarına kavuşan ünlü şarkıcı, “Sahne değil beni yollar yordu doğrusu. Bunlar tatlı yorgunluklar ama evlatlarımla bir aradayım ya, ne dert kalıyor ne tasa” dedi.

ÖDÜL VE CEZA YÖNTEMİ UYGULUYOR

Uzun yıllardır İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu olmak üzere tam dokuz çocuğu var. Şarkıcı, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söylemiş ve çocuklara ödül ve ceza sistemi uyguladığını dile getirmişti.