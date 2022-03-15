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    İzzet Yıldızhan, Gülşen'in kucak dansını eleştirdi

    Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, yaptığı her hareketle olayların kadını haline gelen meslektaşı Gülşen hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 12:36
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    İzzet Yıldızhan, Gülşen'in kucak dansını eleştirdi

    Daha önce ünlü kadın şarkıcıların sahne kostümlerinden rahatsız olup "Külot da giymesinler" diyen İzzet Yıldızhan, birçok ünlü isimden tepki almıştı.

    Tepkileri umursamayan Yıldızhan, yine kendini tutamadı. İzzet Yıldızhan, kuçak dansı ve yeni çektiği kliple sahne kıyafetlerini unutturan Gülşen hakkında bir kez daha konuştu.

    Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda konser veren Gülşen'in seyicisinin kucağına oturmasını eleştirdi:

    "HERKES KONUŞUYOR"

    "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor. Herkes oturduğu yeri bilmeli"

    Gülşen konserde seyircinin kucağına oturdu VİDEO

     

    İzzet Yıldızhan, Gülşen in kucak dansını eleştirdi #1

    İzzet Yıldızhan, Gülşen in kucak dansını eleştirdi #2

    İzzet Yıldızhan, Gülşen in kucak dansını eleştirdi #3

    İzzet Yıldızhan, Gülşen in kucak dansını eleştirdi #4

    İzzet Yıldızhan, Gülşen in kucak dansını eleştirdi #5

    İzzet Yıldızhan, Gülşen in kucak dansını eleştirdi #6



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