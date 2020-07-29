İzzet Yıldızhan ifşa oldu

İzzet Yıldızhan, beğendiği bir sosyal medya fenomenine DM'den yürüdü.

57 yaşındaki 9 çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı.

Yıldızhan’ın genç kadına yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

OFİSE DAVET ETTİ

İzzet Yıldızhan’a tepki gösteren sosyal medya fenomeni kadın, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram’dan engelledi.

İZZET YILDIZHAN'IN İLK OLAYI DEĞİL

İsveç'te 2005 senesinde konser veren türkücü İzzet Yıldızhan'ın sonrasında bir otel odasında 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edilerek kolluk kuvvetleri tarafından karakola götürülmüştü.

2011 yılında da İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan 4 kadınla grup seks yapmak için bir otelde bir araya geldiği ve gecenin ilerleyen saatlerinde türkücünün, grup seks yapmak için buluştukları eskortların birine şiddet uyguladığından dolayı gece karakolluk olduğu iddia edilmişti.