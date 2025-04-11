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9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan yine gündemde.

Son olarak TV8'deki Gel Konuşalım programına konuk olan şarkıcı samimi açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü sunucu Ece Erken, İzzet Yıldızhan'a ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz?'' sorusunu cevapladı.

"HAPLAR KULLANIYOR"

Yıldızhan; ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' ifadelerini kullandı.