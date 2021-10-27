2. Sayfa programına katılan İzzet Yıldızhan, flört dönemine karşı olduğunu, kızlarının görücü usulüyle evlenebileceğini söyledi.

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu, türkücü İzzet Yıldızhan oldu.

3 kez evlilik yapan İzzet Yıldızhan, programda kalabalık ailesinden bahsetti.

"15 ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

İki kız, yedi de erkek babası olan ve 15 çocuklu bir ailede büyüyen Yıldızhan, "İnşallah biz de 15 çocuk yapacağız." sözleriyle birkaç çocuk daha istediğini söyledi.

"KIZLARIM EŞ SEÇEMEZ"

Kızları hakkında konuşan Yıldızhan, evlilik ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görücü usulü evliliğe sıcak baktığını belirten Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:

"Onların böyle bir eş seçme şansları yok, karşıma birini getirecek şansları yok. Bizde öyle şeyler yok.

"FLÖRT EDEREK EVLENEMEZLER"

Benim kızlarım flört hayatı yaşayamaz. Flörtün bir sınırı vardır, ailelerin gözetiminde olabilir. Ben böyle doğru buluyorum. Flört edilmemeli.

"GENÇLER HATA YAPIYOR"

Gençler hata yapıyor ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı. Masumane olmalı, sevgi evliliğe kadar korunmalı."

İzzet Yıldızhan: Kızlarımın eş seçme şansı yok

İzzet Yıldızhan: 15 çocuğum olsun istiyorum