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    İzzet Yıldızhan: Oğullarımın işlerine son verdim

    Oğullarına otelinde iş veren İzzet Yıldızhan, şimdi de çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:25
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    İzzet Yıldızhan: Oğullarımın işlerine son verdim

    Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir otelde sahne aldı.  Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

    "HAYATI ÖĞRENSİNLER"

    Dokuz çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermesiyle ilgili konuştu. "Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim." ifadelerini kullanan sanatçı, "Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar kapanınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi her şeyden önce gelir." açıklamasını yaptı.

    "EVLATLARIMA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKACAĞIM"

    Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var." demişti.

    İzzet Yıldızhan: Oğullarımın işlerine son verdim #1İzzet Yıldızhan: Oğullarımın işlerine son verdim #2

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