İzzet Yıldızhan oğullarını otelde çalıştırdı

Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı İzzet Yıldızhan, çocuklarını otelinde görevlendirdi.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, 9 çocuğundan Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe’ye yaz tatillerinde boş durmamaları için İzmir’deki otelinde görev verdi.

ÇOCUKLAR ÇALIŞTI

Yıldızhan’ın oğulları, otelin çamaşırhane ve resepsiyonunda çalıştı. Ünlü şarkıcı, oğullarına hayatın zorluklarını göstermek istediğini söyledi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ÇALIŞIYORUM"

“Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Evlatlarımın ellerinde olan imkanların değerini bilmesi için yanımda çalıştırıyorum. Eğitimlerini tamamladıklarında ya hayallerindeki işi yaparlar ya da şirketin başına geçerler. Şimdi okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi.”