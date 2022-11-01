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    İzzet Yıldızhan, tayt tartışmasına girdi

    İzzet Yıldızhan, tayla ilgili düşüncelerini dile getiren Nükhet Duru'ya cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:07
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    İzzet Yıldızhan, tayt tartışmasına girdi

    Geçtiğimiz hafta bir giyim firmasının Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonunun defilesine katılan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    Basın mensuplarıyla konuşarak kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, dikkat çeken şu açıklamaya imza atmıştı:

    "Tayta 'dur' deyin."

    "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız."

    İzzet Yıldızhan, tayt tartışmasına girdi #1

    Türkücü İzzet Yıldızhan, Kırbırs'ta bir otelde sahne aldı. Nükhet Duru’nun tayt açıklaması hakkında da konuşan İzzet Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Geriden geliyor"

    "Nükhet haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür de dilediler. Ben de, Nükhet de düşüncelerimizi söyledik ve burasının Türkiye olduğunu belirttik."

    İzzet Yıldızhan, tayt tartışmasına girdi #2


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