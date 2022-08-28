İzzet Yıldızhan'dan Gülşen açıklaması: Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz

İzzet Yıldızhan'dan Gülşen açıklaması: Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz

İmam hatipliler için tepki çeken ifadeler kullanan ve tutuklanan Gülşen hakkında şarkıcı İzzet Yıldızhan açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Gülşen 4 ay önce verdiği bir konserde, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmış, videonun ortaya çıkmasıyla birlikte büyük tepki toplamıştı.

Olayın ardından Gülşen hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklandı

Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şarkıcının, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmasına hükmetmişti. Hakkında tutuklama kararı verilen Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.

Kendisi gibi şarkıcı olan İzzet Yıldızhan ise Gülşen'in başına gelenlerin ardından olay ile ilgili duygularını paylaştı.

"Umarım gönüller alınır ve bir daha böyle bir şey yaşanmaz"



Yıldızhan, önceki gün oğlu Ali Yıldızhan ile Watergarden İstanbul'da objektiflere takıldı. Şirket toplantıları olduğu için İstanbul'a geldiklerini belirten şarkıcı, toplantı sonrası soluğu alışveriş turunda aldı.

Mağazaları gezerek oğlu ve kendisi için alışveriş yapan Yıldızhan, meslektaşı Gülşen'in sahnede sarf ettiği sözler sorulması üzerine, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Umarım gönüller alınır ve bir daha böyle bir şey yaşanmaz" demekle yetindi.





"Sahneye külotla çıkmasınlar"

Ocak 2022'de Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili soru yöneltilen Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" demişti.