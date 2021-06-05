İzzet Yıldızhan'dan 'Kurusa Fidanın' türküsü

Piyano çalarak söylediği türküye hep aynı ritimde eşlik eden İzzet Yıldızhan, sosyal medyada eleştirildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan, Instagram hesabından 'Kurusa Fidanın' türküsünü seslendirdiği anları paylaştı.

Piyano çalıp, türkü söyleyen İzzet Yıldızhan'a oğlu da dinleyerek eşlik etti.

Yıldızhan'ın piyano çaldığı anlar ise sosyal medyada dikkat çekti.

"PİYANOYU ÇALSAYDIN KEŞKE"

Sesi ve piyano çalmasıyla konuşulan türkücüye, "Keşke piyanoyu başka biri çalsaydı", "Piyanoyu çalsaydın keşke" , "Artık yaşlandın, o pırıl pırıl ses gitti, yaşlılığı kabul etmek gerek", "Dayı fazla kasmadan söylesen kulağa daha hoş geliyor, saygılar" yorumları geldi.

İzzet Yıldızhan piyano çaldı