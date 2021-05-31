İzzet Yıldızhan'dan zenginlik açıklaması

Hülya Avşar'ın zenginlik açıklamasıyla ilgili konuşan İzzet Yıldızhan, "Ben de bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarda keyif sürmeyi" dedi.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Çok çalıştığını söyleyen Yıldızhan, Hülya Avşar'ın ''Zenginlik çok kötü bir şey.'' açıklaması üzerine yorum yaptı.

"UÇAĞA BİNMİYORUM"

İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir ve Ankara arası mekik dokuduğunu ifade eden Yıldızhan, ''Koronavirüs aşısı oldum çok şükür ama tedbiri elden bırakmamak lazım. O yüzden uçak yolculuğundan mümkün mertebe uzak duruyorum. O yüzden aracımla işlerden dolayı her gün bir şehirdeyim resmen.'' dedi.

"FAYDALI OLMAK LAZIM"

''Zenginlik çok kötü bir şey.'' açıklamasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Hülya Avşar'ın bu sözleri hatırlatılan Yıldızhan, ''Zengin olmak güzel bir şey arkadaşlar. Zengin olduğunda istihdam sağlayıp, insanlara iş olanağı sağlayabiliyorsanız bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Ben de bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarı da keyif sürmeyi. Bana göre bu düşünceye sahip insanlar faydasızdır. Ama benim yanımda kader birliği ettiğim 455 kişi var. İnsanlara iş imkanı sağlamak, çalışmak, üretmek kadar güzel bir duygu olamaz. Birikimlerimizi doğru kullanıp, insanlara faydalı olmalıyız.'' dedi.