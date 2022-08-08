İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi

2 ayda 8 kilo veren İzzet Yıldızhan diyet listesini açıkladı.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan İzzet Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.

Yıldızhan, sahne sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Listeye uydu

İki ayda 8 kilo verdiğini söyleyen Yıldızhan, “İki ayda tam 8 kilo verdim. Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim.” diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.

"Çok anlamlı bir yüzük"

Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, “Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var. Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor.” dedi.