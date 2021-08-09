Jake Gylenhaal da yıkanmıyor

Hollywood ünlüleri, banyo yapma alışkanlıkları ile ilgili yaptıkları açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Jake Gylenhaal, bir markanın parfüm kokusunun tanıtımlarında yer alırken son dönemde akım haline gelen kişisel hijyen itiraflarından birini yaptı.

Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell ve Dax Shepard'dan sonra şimdi de Jake Gylenhaal, pek fazla banyo yapmadığını açıkladı.

"GEREK DUYMUYORUM"

Gylenhaal, verdiği röportajda banyo yapmayı pek fazla gerekli bulmadığını belirtirken şunları söyledi: “Bence banyo yapmamanın da cilt bakımı için gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum, doğal olarak kendimizi temizliyoruz.”

Geçtiğimiz aylarda Ashton Kutcher ve eşi Mila Kunis, çok sık banyo yapmadıklarını ve çocuklarını da gözle görülür bir şekilde kirlenmedikleri müddet yıkamadıklarını açıklamışlardı.