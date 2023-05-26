Janset Paçal'ın son hali ‘Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu.

ensonhaber.com

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizlerle üne kavuşan 51 yaşındaki Janset Paçal, uzun zamandır ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Şimdiki halinden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Janset, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Sık sık paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi gündem oldu.

"Televizyon Çocuğu"

1996 yılında Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm yer alan Janset Paçal, bu program sayesinde tanınır olmuştu. Daha önce birçok projede yer alan Janset Paçal, uzun süredir ekranlarda uzak.