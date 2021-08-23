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    Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı

    Rosie Huntington-Whiteley, ikinci kez anne oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 09:53
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    Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı

    Rosie Huntington-Whiteley, Instagram’da yaptığı paylaşımda Jason Statham ile ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

    MÜJDEYİ VERDİ

    İngiliz model, belirginleşen karnını paylaşarak, müjdeyi verdi. 34 yaşındaki Huntington-Whiteley gönderiye “Taaa daahhh!” notunu yazdı ve ikinci round etiketini koydu.

    Ünlü isim, ardından sektördeki arkadaşlarından bir dizi tebrik yorumu geldi.

    Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley in bebek heyecanı #1

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