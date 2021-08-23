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- Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı
Jason Statham ile Rosie Huntington-Whiteley'in bebek heyecanı
Rosie Huntington-Whiteley, ikinci kez anne oluyor.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 09:53
Rosie Huntington-Whiteley, Instagram’da yaptığı paylaşımda Jason Statham ile ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.
MÜJDEYİ VERDİ
İngiliz model, belirginleşen karnını paylaşarak, müjdeyi verdi. 34 yaşındaki Huntington-Whiteley gönderiye “Taaa daahhh!” notunu yazdı ve ikinci round etiketini koydu.
Ünlü isim, ardından sektördeki arkadaşlarından bir dizi tebrik yorumu geldi.