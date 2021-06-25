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    Jennifer Aniston: Biz iki kafadarız

    Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 08:54
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    Jennifer Aniston: Biz iki kafadarız

    2005'te ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston, haklarında ortaya atılan iddialar nedeniyle konuşulmaya devam ediyor.

    AŞK SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERDİ

    Hayranları tarafından yeniden bir araya gelmeleri beklenen ikiliden Aniston, "Yeniden aşk yaşamaya başladılar" şeklindeki söylentilere verdiği yanıtla son noktayı koydu.

    "KAFADARIZ"

    Bir programa konuk olan Aniston, Brad Pitt ile ilişkisi hakkındaki sorulara cevap verdi. 52 yaşındaki oyuncu, eski eşinden bahsederken, "Biz iki kafadarız, arkadaşız ve konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

    HEYECAN VARDI

    Jennifer Aniston ile Brad Pitt, boşandıktan sonra geçtiğimiz yıl eylül ayında ilk defa bir projede buluşmuştu. Pitt ve Aniston, Fast Times At Ridgemont High adlı filmin okumalarında bir araya gelmişti. İnternet üzerinden video görüşme şeklinde iletişim kuran ikilinin heyecanlı halleri dikkat çekmişti.

    Jennifer Aniston: Biz iki kafadarız #1Jennifer Aniston: Biz iki kafadarız #2

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