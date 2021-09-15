Jennifer Aniston: David Schwimmer benim kardeşim

Friends'te bir dargın bir barışık aşk yaşayan 'Rachel' ve 'Ross' karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edilmişti.

'Friends' oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel 'Reunion' bölümünde ilk sezon çekilirken, birbirlerinden hoşlandıklarını açıklayan Jennifer Aniston (52) ve David Schwimmer'ın (54) yakınlaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre; Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçtiğimiz temmuz ayında New York'tan Los Angeles'a gitmişti.

Rol arkadaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Jennifer Aniston, konuyla ilgili The Morning Show'un ikinci sezonunun yayınlanmasından önce Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu. Aniston, David Schwimmer ile romantik bir biçimde bir araya geldiğine dair çıkan söylentileri tuhaf bulduğunu belirtti.

"İNANAMADIM"

Ünlü aktris, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim diye düşündüm." diyerek, çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Jennifer Aniston, daha sonra da "Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.