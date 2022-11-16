Petrol
93.2
-0.70%
Euro
19.301
0.15%
Dolar
18.6065
0.03%
Altın
1.059
-0.34%
Borsa
4657
0.00%
Bitcoin
320.836
0.40%
BTXN Coin
7.04
2.92%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Jennifer Aniston'ın babası John Aniston hayatını kaybetti

    Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 07:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jennifer Aniston'ın babası John Aniston hayatını kaybetti

    70'li yıllarda kamera karşısına geçtiği Days of Our Lives adlı yapımla tanınan ünlü oyuncu John Aniston yaşamını kaybetti. Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Aniston'ın 89 yaşında hayata veda ettiğini, kendisi gibi ünlü bir yıldız olan kızı Jennifer Aniston sosyal medya sayfasından duyurdu.

    Babasıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Aniston, John Aniston'ın 11 Kasımda hayata veda ettiğini belirtti.

    Jennifer Aniston ın babası John Aniston hayatını kaybetti #1

    "Tatlı babam"

    Oyuncu "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" diye yazdı.

    "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim"

    Babasının öldüğü 11- 11 tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını ekleyen Aniston paylaşımını "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" notuyla bitirdi.

    Jennifer Aniston'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda taziye yorumu geldi.

    Jennifer Aniston ın babası John Aniston hayatını kaybetti #2


    Biden, Polonyalı mevkidaşı Duda ile telefonda görüştü
    Dünya

    Biden, Polonyalı mevkidaşı Duda ile telefonda görüştü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Cansel Elçin İstiklal'deki bombalı saldırıdan kıl payı kurtuldu
    Magazin

    Cansel Elçin İstiklal'deki bombalı saldırıdan kıl payı kurtuldu

    Görüş Bildir