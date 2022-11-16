Jennifer Aniston'ın babası John Aniston hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

70'li yıllarda kamera karşısına geçtiği Days of Our Lives adlı yapımla tanınan ünlü oyuncu John Aniston yaşamını kaybetti. Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Aniston'ın 89 yaşında hayata veda ettiğini, kendisi gibi ünlü bir yıldız olan kızı Jennifer Aniston sosyal medya sayfasından duyurdu.

Babasıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Aniston, John Aniston'ın 11 Kasımda hayata veda ettiğini belirtti.

"Tatlı babam"

Oyuncu "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" diye yazdı.

"Seni zamanın sonuna kadar seveceğim"

Babasının öldüğü 11- 11 tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını ekleyen Aniston paylaşımını "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" notuyla bitirdi.

Jennifer Aniston'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda taziye yorumu geldi.