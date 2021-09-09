Jennifer Lawrence anne oluyor

Oscar'lı ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Cooke Maroney ile evli olan Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. People dergisine konuşan 31 yaşındaki Amerikalı oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.

Lawrence ile 36 yaşındaki sanat galerisi işletmecisi olan eşi Maroney, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi.

"HAYATIMDA TANIDIĞIM EN MÜKEMMEL İNSAN"

Maroney ile evliliğini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler’ın podcast yayınına katıldığında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı: “Bu basit sorularla başladım: Nasıl hissediyorum? O hoş biri mi? Nazik biri mi?” Lawrence, bu soruların neden evlendiğine yanıt olduğunu belirtmiş, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” demişti.