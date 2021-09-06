Jennifer Lawrence cinsellik itirafıyla gündemde

Jennifer Lawrence, son cinsellik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Başarı birçok projede yer alan Jennifer Lawrence özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

ÇOK TİTİZ

Lawrence, katıldığı programda titizlikten ve insanlarla temas etmekten hoşlanmadığı için uzun süredir seks yapmadığını söyledi.

"SEKS DÜŞKÜNÜ GÖRÜNÜYORUM"

Ünlü oyuncunun, yaptığı açıklamalardan dolayı seks düşkünü gibi göründüğünü ancak durumun bambaşka olduğunu söylemesi de dikkat çekti.

"PARTNERİMDEN TEST İSTERİM"

Lawrence açıklamasında "Cinsel ilişkiye girmeden önce partnerlerime test yaptırmalarını söylüyorum. Anlık mutluluklar için sağlığımı riske atmak bana mantıklı gelmiyor" dedi.

Lawrnce, aynı zamanda hasta olmaktan korktuğu için insanlarla tokalaşmak bile istemediğini belirterek temizlik konusundaki hassasiyetini de belirtti.