Jennifer Lawrence: Toplu tecavüze uğruyorum

Jennifer Lawrence, 2014 yılında cep telefonunun hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının yayınlanması hakkında konuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2014 yılında yaşadığı hack skandalıyla ilgili konuştu.

Kendisiyle birlikte Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delavigne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda, ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı. Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından "Travmasının sonsuza kadar var olacağını" açıkladı.

"İZNİM OLMADAN BAKIYORLAR"

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olan oyuncu, “Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak.

"HERKESİN MAHREMİMİ GÖRMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.