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    Jennifer Lopez - Alex Rodriguez barıştı

    Geçtiğimiz hafta dört yıllık ilişkilerini noktaladıkları iddia edilen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, ayrılık haberlerini bir öpücükle yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:58
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    Jennifer Lopez - Alex Rodriguez barıştı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in, ilişkilerine nokta koyduğu iddia edilmişti. Ünlü çiftin son görüntüleri, aralarındaki sorunları çözüp yola birlikte devam etmeye karar verdiklerini gösterdi.

    Lopez ve Rodriguez; Dominik Cumhuriyeti'ndeki Rio San Juan kentinde kiraladıkları villanın bahçesinde görüntülendi.

    BARIŞTILAR

    Shotgun Wedding adlı son projesinden kısa bir izin alan Lopez, üzerinde bornozuyla bir şezlonga uzanıp, kucağındaki bilgisayarla ilgilendi. O sırada Lopez'in yanına Rodriguez yaklaştı.

    ÖPÜCÜKLER VERDİ

    Çift, bilgisayar ekranında birlikte bir şeyle ilgilendi. Bu arada Lopez ile Rodriguez birbirlerine ateşli bir öpücük verdi.

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