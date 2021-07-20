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    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi

    Ben Affleck ile barışan Jennifer Lopez, aynı evde yaşamak için bir malikane yaptırıyor. Lopez inşaatın yapıldığı bölgeye giderek, tamamlan işleri inceledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 14:46
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    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi

    Jennifer Lopez, eski sevgilisi Ben Affleck ile yeniden barıştı.

    Uzun bir sürenin ardından yeniden yollarını birleştiren ikili, bir aile olmaya karar verdi.

    Lopez ve Affleck bu konuda ilk adımı atarak, çocuklarıyla birlikte yemek yedi.

    Lopez bununla kalmayarak, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı bir malikane inşa ettirmeye başladı.

    İNŞAAT ALANINA GİTTİ

    Eski sevgilisi Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez, Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde sevgilisiyle yaşayacağı ve henüz inşaatı süren malikaneyi ziyaret etti.

    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi #1

    İNŞAATIN GİDİŞATI HAKKINDA BİLGİ ALDI

    Lopez, bir ara merdivene tırmanarak çatıya çıktı. Spor kıyafetleri giyen Lopez, çatıda görevlilerle birlikte inşaatın gidişatını inceledi.

    Lopez, uzun süre çatıda kaldıktan sonra merdivenlerden inerek alt katlarda incelemelerini sürdürdü.

    Lopez'in, New York ve Los Angeles ağırlıklı olmak üzere çok sayıda mülkü bulunuyor.

    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi #2

    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi #3

    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi #4

    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi #5

    Jennifer Lopez, Ben Affleck ile birlikte yaşayacağı evin inşaatını denetledi #6

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