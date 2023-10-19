Jennifer Lopez, dünyaca ünlü iç çamaşırı markasına model oldu Son dönemde verdiği pozlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Son dönemde verdiği pozlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi oldu.

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu marka için sergiledi.

54 yaşında

54 yaşındaki Latin kökenli Amerikalı yıldız, zarif tasarımlarıyla öne çıkan markanın yeni koleksiyonunu tanıttı.

Şeffaf detaylara sahip iç çamaşırlarıyla sere serpe pozlar veren Lopez, hayranlarını mest etti.