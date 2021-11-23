Jennifer Lopez, Hadise'nin elbisesinin aynısını giydi

Uzun yıllar Jennifer Lopez ve Beyonce'nin tarzını taklit ettiği konuşulan Hadise, şimdi taklit edildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri'nde dünyaca ünlü bir markanın elbisesini giydi.

Aynı elbiseyi, Hadise daha önce kırmızı tonuyla giymiş ve çok beğenilmişti. Lopez, aynı elbisenin krem rengi haliyle sahneye çıktı.

JENNİFER TAKLİT ETTİ

Ünlü şarkıcının sosyal medyaki takipçileri, elbisenin Hadiye'ye daha çok yakıştığını söyleyerek Jennifer Lopez'i, Hadise'yi taklit etmekle suçladı.