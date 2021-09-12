Jennifer Lopez ile Ben Affleck, kırmızı halıda aşk tazeledi

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, kırmızı halıda aşk tazeledi

20 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Venedik Film Festivali'ne katıldı. Çiftin aşk dolu ve mutlu halleri ise çekilen karelere yansıdı.

Alex Rodriguez ile ayrılan Jennifer Lopez, "Benim için çok özeldi" dediği büyük aşkı Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Bir araya geldikten sonra ailece görüşen çift, mutlu halleri ile dikkati çekiyor.

Sık sık basının karşısına çıkan Lopez ve Affleck çifti, Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında göz kamaştırdı.

Festivalin en dikkat çeken ikilisi olan aşıklar, kırmızı halıda çifte kumrular gibi aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ELLERİ HİÇ AYRILMADI

İki yıldız isim Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Las Duel isimli filmin prömiyeri için İtalya'daydı.

Çiftin romantik ve samimi halleri gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Lopez beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti. Ellerini bir an bile bırakmayan çift kameralar karşısında öpüşürken, sık sık kameralara gülümseyerek poz verdi.