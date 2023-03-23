Jennifer Lopez, kendine meydan okudu
Haber Merkezi

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yeni vücut bakım serisini çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez'in yaşına rağmen fit görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

Yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki Jennifer Lopez, bu defa kendisine meydan okumasıyla gündeme geldi.

Jennifer Lopez, kendine meydan okudu

Kendine bakıyor

Lopez, sadece kırmızı halıda harika görünmek için değil, aynı zamanda kendini iyi hissetmek için de egzersiz yapıyor.

Jennifer Lopez, kendine meydan okudu

4'te egzersize başlıyor

"Egzersiz ve zihinsel sağlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen JLO sabah 4'te uyanıp egzersiz yaptığını açıkladı.

Jennifer Lopez, kendine meydan okudu

"Kendime meydan okumaktan korkmuyorum, bu yüzden kendimi zorlamaya açığım" açıklamasında bulunan Lopez "Fitnessın hayatımın çok önemli bir parçası olduğu bir sır değil" dedi.

Jennifer Lopez, kendine meydan okudu
Jennifer Lopez, kendine meydan okudu
Jennifer Lopez, kendine meydan okudu