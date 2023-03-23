Jennifer Lopez, kendine meydan okudu 53 yaşındaki Jennifer Lopez, egzersiz yapmak için sabah 4'te uyandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yeni vücut bakım serisini çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez'in yaşına rağmen fit görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

Yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki Jennifer Lopez, bu defa kendisine meydan okumasıyla gündeme geldi.

Kendine bakıyor

Lopez, sadece kırmızı halıda harika görünmek için değil, aynı zamanda kendini iyi hissetmek için de egzersiz yapıyor.

4'te egzersize başlıyor

"Egzersiz ve zihinsel sağlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen JLO sabah 4'te uyanıp egzersiz yaptığını açıkladı.

"Kendime meydan okumaktan korkmuyorum, bu yüzden kendimi zorlamaya açığım" açıklamasında bulunan Lopez "Fitnessın hayatımın çok önemli bir parçası olduğu bir sır değil" dedi.