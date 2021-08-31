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    Jennifer Lopez kıyafetindeki fiyat etiketini çıkarmayı unuttu

    Ünlü bir İtalyan giyim markası tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Jennifer Lopez, etiketini çıkarmadığı kıyafetle şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 07:16
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    Jennifer Lopez kıyafetindeki fiyat etiketini çıkarmayı unuttu

    Son dönemde Ben Affleck ile yaşadığı aşkla konuşulan iki çocuk annesi Jennifer Lopez, Venedik'te ünlü bir İtalyan giyim markasının davetine katıldı.

    Lansman için çiçek desenli bir kombin oluşturan 52 yaşındaki Lopez, yüksel bel bir pantolon, büstiyer ve yerlere kadar uzanan panço giydi.

    ETİKET ÜSTÜNDE

    Ancak ünlü şarkıcı, ceketindeki fiyat etiketini çıkarmayı unuttu. Etkinlik boyunca ceketiyle gezen Lopez'in o anları objektiflere böyle yansıdı. Lopez'in unutkanlığı sosyal medyanın en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer aldı.

    Jennifer Lopez kıyafetindeki fiyat etiketini çıkarmayı unuttu #1Jennifer Lopez kıyafetindeki fiyat etiketini çıkarmayı unuttu #2

    Jennifer Lopez kıyafetindeki fiyat etiketini çıkarmayı unuttu #3

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