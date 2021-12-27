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Jennifer Lopez, makyajsız
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, makyajsız halini paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 08:33
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından kendi markası JLo Beauty ürünlerini tanıtan 52 yaşındaki Jennifer Lopez, makyajsız haliyle şok etti.
Lopez'in makyajsız başladığı çekimlere on binlerce eleştiri yorumu geldi.
TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI
Makyaj güzeli olduğu ortaya çıkan Lopez, takipçilerinin yazdığı yorumların hiçbirine cevap vermedi.
Jennifer Lopez, paylaşımında ürünlerinin güzellik vaat ettiğini açıkladı.