Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşklarını tazeliyor

Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşklarını tazeliyor

17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in mutlu halleri dikkatlerden kaçmıyor.

Yıllar sonra tekrar aşkları ile gündeme gelen Jenniffer Lopez ve Ben Affleck'ten mutlusu yok.

Bennifer olarak adlandırılan çift, New York sokaklarında çekilen fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.

SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ GÖZLERDEN KAÇMADI

52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Madison Square Park'ta sarmaş dolaş ürüyüş yapıp, birbirlerini öperken objektiflere takıldı.

Sohbet esnasında çok eğlenen çiftin etraftaki bakışlara aldırmadan birbirlerine sevgilerini göstermekten çekinmemeleri gözlerden kaçmadı.

17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan Lopez ve Affleck, nisan ayından bu yana birlikte. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İLİŞKİLERİ DOĞRULANMIŞTI

İlişkileri yıllar sonra yeniden alevlenen ikili, nisan ayından bu yana paparazzilerin radarındaydı. 'Bennifer', temmuz ayında sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini resmen doğrulamıştı.

Lopez Instagram sayfasında Affleck ile öpüşme fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.

Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.