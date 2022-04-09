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- Jennifer Lopez ve Ben Affleck yine nişanlandı
Jennifer Lopez ve Ben Affleck yine nişanlandı
Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor. Geçtiğimiz yıl aşklarını resmiyete dökmeye karar veren çift, nişanlandı.
- Haber Merkezi
- 09.04.2022 - 15:22
- Güncelleme : 09.04.2022 - 15:23
Hollywood'un iki ünlü ismi 52 yaşındaki Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck, 2002 yılında Gigli'nin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı.
2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdı.
Yıllar sonra yeniden
Yıllar sonra yeniden barışan çiftten güzel haber geldi.
Daily Mail'in haberine göre, 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck'le yeniden nişanlandıklarını duyurdu.
Yüzük, sosyal medyada gündem oldu
Affleck ile 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlanan Lopez'in paylaştığı videoda gözleri dolması dikkat çekti.
Öte yandan Affleck'in Lopez'e aldığı yüzük de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.