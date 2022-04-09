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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck yine nişanlandı

    Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor. Geçtiğimiz yıl aşklarını resmiyete dökmeye karar veren çift, nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 15:23
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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck yine nişanlandı

    Hollywood'un iki ünlü ismi 52 yaşındaki Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck, 2002 yılında Gigli'nin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı.

    2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdı.

    Yıllar sonra yeniden

    Yıllar sonra yeniden barışan çiftten güzel haber geldi.

    Daily Mail'in haberine göre, 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck'le yeniden nişanlandıklarını duyurdu.

    Yüzük, sosyal medyada gündem oldu

    Affleck ile 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlanan Lopez'in paylaştığı videoda gözleri dolması dikkat çekti.

    Öte yandan Affleck'in Lopez'e aldığı yüzük de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck yine nişanlandı #2

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck yine nişanlandı #3

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