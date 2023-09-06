Jennifer Lopez yatakta poz verdi Ben Affleck ile 17 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelip evlenmesiyle magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez, yatağa girdi.

ensonhaber.com Dünyaca ünlü 54 yaşındaki Amerikalı şarkıcı oyuncu Jennifer Lopez, bir iç giyim firmasının yüzü oldu. Yatak pozları çok beğenildi Ünlü şarkıcı, ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçti. Instagram'da bizi takip edin Yatakta poz veren Jennifer Lopez’in Instagram’da paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni aldı. Lopez, adeta yorum yağmuruna tutuldu. 2004 yılında ayrıldığı Ben Affleck’le, 20 yıl sonra bir araya gelen Lopez, geçtiğimiz temmuz ayında evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili gecikmiş evlilikleriyle dikkatleri çekerken aşklarıyla da efsane olarak anılmaya başladı.

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