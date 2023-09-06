Jennifer Lopez yatakta poz verdi
ensonhaber.com

Dünyaca ünlü 54 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, bir iç giyim firmasının yüzü oldu.

Yatak pozları çok beğenildi

Ünlü şarkıcı, ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçti.

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Yatakta poz veren Jennifer Lopez’in Instagram’da paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni aldı. Lopez, adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Jennifer Lopez yatakta poz verdi
Jennifer Lopez

2004 yılında ayrıldığı Ben Affleck’le, 20 yıl sonra bir araya gelen Lopez, geçtiğimiz temmuz ayında evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili gecikmiş evlilikleriyle dikkatleri çekerken aşklarıyla da efsane olarak anılmaya başladı.