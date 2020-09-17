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    Jennifer Lopez'den yaza veda pozu

    Sosyal medya hesabından yaza veda pozu paylaşan Jennifer Lopez, pembe bikinisiyle göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 11:08
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    Jennifer Lopez'den yaza veda pozu

    İki çocuk annesi Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Ünlü isim son olarak, kumsalda uzandığı bikinili bir pozuna Instagram hesabında yer verdi.

    "YAZIN SON ANLARINA TUTUNUYORUM"

    51 yaşındaki yıldızın "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştığı poza, 1.7 milyon beğeni geldi. Lopez'in, Instagram'da 131 milyon takipçisi bulunuyor.

    Jennifer Lopez den yaza veda pozu #1

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