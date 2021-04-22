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    Jennifer Lopez'in ihanet korkusu

    Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılığıyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:02
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    Jennifer Lopez'in ihanet korkusu

    Dört yıldır aşk yaşayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı.

    JENNİFER İSTEDİ

    İkiliye yakın kaynaklar, "Jennifer, havada ihanet korkusu varken devam edemeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

    Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti.

    "BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

    Çift, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimize ve çocuklarımıza en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Jennifer Lopez in ihanet korkusu #1

    Jennifer Lopez in ihanet korkusu #2

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