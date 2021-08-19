Jennifer Lopez'in kızı Emme tarzıyla şaşırttı

Jennifer Lopez, pazar günü yapımcı Jennifer Klein’in evindeki partiye kızıyla katıldı.

52 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hollywood'da düzenlenen yıldızlarla dolu, sadece kadınlara özel "Day of Indulgence" partisine, 13 yaşındaki yeşil saçlı kızı Emme ile birlikte katıldı.

ANNE-KIZ AYNI PARTİDE

Anne-kızın, göbeklerini açıkta bırakan kıyafetler giymeyi tercih ettikleri görüldü. Gri topuklu burnu açık stilettolarıyla dikkat çeken Lopez, gösterişli stilini; kolye, küpe ve gözlükleriyle tamamladı.

KIZININ TARZI KONUŞULDU

Emme ise krem ​​rengi örgü bir hırka ile beyaz bir body ve bordo çiçek desenli eteğiyle rahat görünüyordu. Emme stilini, geniş çerçeveli gözlükler ve beyaz spor ayakkabılarla tamamladı.

Loz Angeles’taki Brentwood bölgesindeki lüks evde düzenlenen partiye Olivia Rodrigo, Christina Hendricks ve Alexandra Daddario gibi ünlü isimler de katıldı.