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    Jennifer Love Hewitt hamile

    Jennifer Love Hewitt ve Brian Hallisay çifti üçüncü çocuklarını bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 09:46
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    Jennifer Love Hewitt hamile

    2013'te kendisi gibi oyuncu olan Brian Hallisey ile evlenen Jennifer LoveHewitt, üçüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.

    5 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi.

    "BU FİKRE AÇIKTIK"

    42 yaşındaki Hewitt, Instagram hesbaından şunları yazdı: “Her zaman üçüncüye açıktık, ancak böyle çılgın bir yılda bu anı yaşayacağımızı kesinlikle düşünmemiştik.

    Şimdiye kadar gerçekten çok özel iki çocuk yetiştirdiğimize inanıyorum.”

    Jennifer Love Hewitt hamile #1

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