Jennifer Love Hewitt hamile

Jennifer Love Hewitt ve Brian Hallisay çifti üçüncü çocuklarını bekliyor.

2013'te kendisi gibi oyuncu olan Brian Hallisey ile evlenen Jennifer LoveHewitt, üçüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.

5 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi.

"BU FİKRE AÇIKTIK"

42 yaşındaki Hewitt, Instagram hesbaından şunları yazdı: “Her zaman üçüncüye açıktık, ancak böyle çılgın bir yılda bu anı yaşayacağımızı kesinlikle düşünmemiştik.

Şimdiye kadar gerçekten çok özel iki çocuk yetiştirdiğimize inanıyorum.”