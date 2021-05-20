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Jennifer Love Hewitt hamile
Jennifer Love Hewitt ve Brian Hallisay çifti üçüncü çocuklarını bekliyor.
- Haber Merkezi
- 20.05.2021 - 09:04
- Güncelleme : 20.05.2021 - 09:46
2013'te kendisi gibi oyuncu olan Brian Hallisey ile evlenen Jennifer LoveHewitt, üçüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.
5 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi.
"BU FİKRE AÇIKTIK"
42 yaşındaki Hewitt, Instagram hesbaından şunları yazdı: “Her zaman üçüncüye açıktık, ancak böyle çılgın bir yılda bu anı yaşayacağımızı kesinlikle düşünmemiştik.
Şimdiye kadar gerçekten çok özel iki çocuk yetiştirdiğimize inanıyorum.”