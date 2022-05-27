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    Jessica Alves estetikten tanınmaz hale geldi

    Ken Bebek olarak nam salan Jessica Alves, estetik yaptırmaya doymadı
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 12:16
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    Jessica Alves estetikten tanınmaz hale geldi

    Estetik bağımlısı Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek'e benzemeye çalışırken kadın oldu.

    Adı da değişti

    Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirmişti.

    Alves, yine bir dizi estetik için Tayland'ın yolunu tuttu. Estetik için sık sık Türkiye'ye gelen Jessica Alves son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi.

    Ünlü isim hastane çıkışı tekerlekli sandalyede görüntülendi. Alves'i görenler tanımakta güçlük çekti.

    Jessica Alves estetikten tanınmaz hale geldi #1

    Jessica Alves estetikten tanınmaz hale geldi #2


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